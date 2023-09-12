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Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікна

Сьогодні 20:03
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У Кривому Розі хлопчик випав з вікна.

Новости Днепра про Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікна

Нещасний випадок стався у Саксаганському районі міста. За даними місцевого ЗМІ, трирічна дитина випала з вікна.

За попередньою інформацією, трирічний хлопчик ніби-то ганяв голубів та через це випав з третього поверху. Малечу ушпиталили з черепно-мозковою травмою та забоями.

Новости Днепра про Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікна

Нагадаємо, у Синельниковому трапилася трагедія – там 3-річна дівчинка випала з вікна другого поверху. Малеча обіперлася об москітну сітку, яка не витримала ваги дитини та зламалася. 

Медики закликають батьків слідкувати за своїми дітьми. Малюки неодноразово випадали з вікна через вбивчі москітки. 

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Новости Днепра про Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікнаУкраїнська Новости Днепра про Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікнаРусский

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