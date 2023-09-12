Ганяв голубів: у Кривому Розі 3-річний хлопчик випав із вікна

У Кривому Розі хлопчик випав з вікна.

Нещасний випадок стався у Саксаганському районі міста. За даними місцевого ЗМІ, трирічна дитина випала з вікна.



За попередньою інформацією, трирічний хлопчик ніби-то ганяв голубів та через це випав з третього поверху. Малечу ушпиталили з черепно-мозковою травмою та забоями.

Нагадаємо, у Синельниковому трапилася трагедія – там 3-річна дівчинка випала з вікна другого поверху. Малеча обіперлася об москітну сітку, яка не витримала ваги дитини та зламалася.

Медики закликають батьків слідкувати за своїми дітьми. Малюки неодноразово випадали з вікна через вбивчі москітки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: