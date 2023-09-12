Офіцери військової частини з Дніпропетровщини переплатили півмільйона за ремонт автівок

ДБР викрило розтрату бюджетних коштів офіцерами однієї із військових частин на Дніпропетровщині.

Два офіцера однієї з військових частин Дніпропетровщини дивним чином забули постанову Кабміну, згідно з якою на період воєнного стану придбання запчастин для транспорту ЗСУ не оподатковуються ПДВ. Головний фінансист та юрист військової частини включили цей податок до загальної суми вартості товарів.

Таким чином приватна фірма незаконно отримала понад 500 тисяч грн бюджетних коштів.

Завдяки втручанню працівників ДБР підприємці вже повернули державі незаконний дохід.

За цей час причетний до оборудки фінансист перейшов на службу до одного з обласних військкоматів.

Йому, а також офіцеру юридичної групи повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило істотну шкоду (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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