Офицеры воинской части из Днепропетровщины переплатили полмиллиона за ремонт автомобилей

ДБР разоблачило растрату бюджетных средств офицерами одной из воинских частей на Днепропетровщине.

Как сообщили в ДБР, два офицера воинской части из Днепропетровщины ремонтировали военные авто, но переплатили местной фирме более 500 тысяч гривен. В настоящее время деньги государству вернули.

Так, во время военного состояния приобретение запчасти для машин ВСУ – не облагаются налогом. Однако офицеры решили не считаться с этим постановлением, поэтому финансист и юрист воинской части включили сумму налога в стоимость материалов.

Таким образом, более 500 тысяч грн бюджетных средств частная фирма получила незаконно.

В настоящее время причастный к сделке финансист служит в одном из областных военкоматов. Ему, а также офицеру юридической группы сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что нанесло существенный вред (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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