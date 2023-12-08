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В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

Сегодня 13:03
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В Днепре ночью 8 декабря произошел прорыв на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм по ул. Набережная Заводская.

Новости Днепра про В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

Из-за этого нет воды в нижней части города – от ж/м Покровский до ж/м Победа-6. Также из-за отсутствия холодной воды частично остановлена и работа котельных в правобережной части города.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.

Возобновить подачу воды обещают утром 9 декабря.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Спускаем воду, чтобы снизить давление в системе и провести сварочные работы. Материалы и техника есть. Аварийные бригады работают под землей, где проходят водопроводы. С улицы ремонтных работ не видно. Закончить их планируем поздним вечером этого дня. Ориентировочно до 21:00–22:00. После этого будем заполнять систему водой. На это тоже нужно время. Полностью возобновить подачу воды планируем на утро 9 декабря, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, где жители Днепра могут набрать из колонок техническую воду.

Также ее можно набрать из бочек, установленных в школах. Список адресов на фото:

Новости Днепра про В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

Новости Днепра про В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

Новости Днепра про В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

Новости Днепра про В горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра

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