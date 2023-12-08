Днепропетровщина среди лидеров по количеству вакансий: в каких сферах предложений больше всего

Днепропетровщина – лидер по количеству вакансий на рынке труда.

Очередной аналитический дайджест опубликовал известный портал по поиску работы «Work.ua».

По данным портала, пик активного найма пришелся на сентябрь/октябрь 2023 года, а вот в ноябре наблюдалось уменьшение количества новых вакансий – на 3%. Наличие свободных рабочих мест неоднородно. В некоторых регионах эти цифры зашкаливают, а в некоторых предложений гораздо меньше. Это, прежде всего, прифронтовые регионы, откуда после начала активной фазы войны выехало немало компаний и предприятий.

Среди положительных изменений – увеличение средней зарплаты до 18 500 гривен. Но это только согласно данным собранным на портале.

Лидерами по предложениям стали пять областей, где сосредоточено 63% рабочих мест:

Киевская область — 33 904;

Днепропетровская область — 9 633;

Львовская область — 9463;

Одесская область — 6 782;

Харьковская область — 3 715.

Кого чаще всего ищут?

В ноябре был спрос на таких специалистов:

семейный врач +27% к октябрю, 128 вакансий;

главный инженер +15%, 122;

социальный педагог +15%, 297;

хирург +12%, 112;

лидогенератор +12%, 124;

начальник отдела кадров +11%, 120;

менеджер ВЭД +10%, 301;

химик +7%, 109;

бизнес-тренер +7%, 110;

заведующий составом +7%, 272.

По Украине увеличилось количество вакансий, куда работодатели готовы пригласить ветеранов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Сколько платят?

Больше всего средняя зарплата выросла во Львовской (+500 гривен, до 18 500 гривен), Одесской (+150 гривен, до 18 000 гривен), Днепропетровской (+245 гривен, до 17 745 гривен), и Харьковской (+500 гривен, до 17 500 гривен) областях.

Повышение зарплаты существенно ощутили:

с 35 000 до 37 500 — «Топменеджмент, руководство высшего звена»;

с 23 000 до 24 000 — «Продажа, закупка»;

с 20 000 до 22 250 — «Страхование»;

с 20 000 до 21 000 — «Управление персоналом, HR»;

с 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;

с 19 000 до 20 000 — «Телекоммуникации и связь»;

с 16 000 до 19 000 — «Охрана, безопасность»;

с 18 000 до 19 000 — «Рабочие специальности, производство»;

с 17 500 до 18 300 — «Юриспруденция»;

с 15 000 до 15 500 — «Образование, наука»;

с 15 000 до 15 500 — «Розничная торговля».

А вот самые большие зарплаты у таких специалистов:

58 500 – медиабаер;

50 000 – эндодонтист;

45 000 – водитель-международник;

40 000 – риелтор;

37 500 — рихтовщик;

36 000 – бизнес-аналитик;

35 000 – медиапродюсер;

34 000 – арматурщик;

33 750 — автослесарь.

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