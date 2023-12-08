У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Через це відсутнє водопостачання у нижній частині міста – від ж/м Покровський до ж/м Перемога-6. Також через відсутність холодної води частково зупинено і роботу котелень у правобережній частині міста.
Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження.
Відновити подачу води обіцяють на ранок 9 грудня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Наразі спускаємо воду, аби знизити тиск у системі та провести зварювальні роботи. Матеріалами і технікою забезпечені. Аварійні бригади працюють під землею, де проходять водогони. З вулиці ремонтних робіт не видно. Закінчити їх плануємо пізно ввечері цього дня. Орієнтовно до 21:00-22:00. Після цього заповнюватимемо систему водою. На це теж потрібен час. Цілком відновити подачу води плануємо на ранок 9 грудня, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, де мешканці Дніпра можуть набрати з колонок технічну воду.
Також її можна набрати із бочок, які встановлені в школах. Перелік адрес на фото:
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