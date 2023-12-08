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У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Сьогодні 13:03
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У Дніпрі вночі 8 грудня стався прорив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм на вул. Набережна Заводська.

Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Через це відсутнє водопостачання у нижній частині міста – від ж/м Покровський до ж/м Перемога-6. Також через відсутність холодної води частково зупинено і роботу котелень у правобережній частині міста.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження.

Відновити подачу води обіцяють на ранок 9 грудня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Наразі спускаємо воду, аби знизити тиск у системі та провести зварювальні роботи. Матеріалами і технікою забезпечені. Аварійні бригади працюють під землею, де проходять водогони. З вулиці ремонтних робіт не видно. Закінчити їх плануємо пізно ввечері цього дня. Орієнтовно до 21:00-22:00. Після цього заповнюватимемо систему водою. На це теж потрібен час. Цілком відновити подачу води плануємо на ранок 9 грудня, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, де мешканці Дніпра можуть набрати з колонок технічну воду.

Також її можна набрати із бочок, які встановлені в школах. Перелік адрес на фото:

Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра

 

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Новости Днепра про У міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі ДніпраУкраїнська

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