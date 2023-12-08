Не только крылатые ракеты: Лисак рассказал, чем еще 8 декабря атаковали Павлоградский район

Около 7 утра в Днепропетровской области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о полете крылатых ракет х101 в сторону области. Позже выяснилось, что атаковали Павлоградский район. По состоянию на 10 часов утра известно об одном погибшем человеке, еще четыре человека пострадали.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек уже в обычной палате, остальные на операционном столе.
По предварительным данным, россияне атаковали одной ракетой типа «Искандер» и четырьмя крылатыми ракетами. На месте работают правоохранители, исследующие обломки ракет, поэтому об их типе будет известно позже.
Известно, что более 20 домов получили повреждения. Повреждены здания в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине. Люди получат необходимую помощь.
Всего над Украиной сбили 14 из 19 крылатых ракет. Часть из них уничтожена на подлете к Киеву, а остальные в Днепропетровской области.
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