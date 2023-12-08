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Новини Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)
Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)
Важлива інформація!
У Дніпрі через масштабне пошкодження на магістральному водоводі
Аварійні бригади уже працюють над усуненням пошкодження. частина правого берега залишилася без води.
Мешканці міста можуть набрати воду для технічних потреб в колонках.
Адреси:
вул. Набережна Перемоги, 68, 108, 120, 134, 136а,
вул. Мандриківська, 145,
просп. Героїв, 9, 17, 25,
бульвар Слави, 3, 4, 8, 13,
пров. Добровольців, 6,
пров. Штабний, 3,
вул. Січеславська, 6
вул. Велика Діївська, 457,
вул. Метробудівська, 5,
технопарк (біля вул. Максима Дія, 2Б),
вул. Гідропаркова, 1,
пров. Парусний, 19,
вул. Максима Дія, 8,
вул. Юрія Кондратюка, 26,
бульвар Рубіновий, 8,
вул. Доблесна, 201, 315,
пров. Старолікарняний (раніше – пров. Брянський), 18,
ж/м Покровський, 5а.
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