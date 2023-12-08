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  • Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)

Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)

Сьогодні 10:03
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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)

У Дніпрі через масштабне пошкодження на магістральному водоводі частина правого берега залишилася без води. Аварійні бригади уже працюють над усуненням пошкодження.

Мешканці міста можуть набрати воду для технічних потреб в колонках.

Адреси:

  • вул. Набережна Перемоги, 68, 108, 120, 134, 136а,
  • вул. Мандриківська, 145,
  • просп. Героїв, 9, 17, 25,
  • бульвар Слави, 3, 4, 8, 13,
  • пров. Добровольців, 6,
  • пров. Штабний, 3,
  • вул. Січеславська, 6
  • вул. Велика Діївська, 457,
  • вул. Метробудівська, 5,
  • технопарк (біля вул. Максима Дія, 2Б),
  • вул. Гідропаркова, 1,
  • пров. Парусний, 19,
  • вул. Максима Дія, 8,
  • вул. Юрія Кондратюка, 26,
  • бульвар Рубіновий, 8,
  • вул. Доблесна, 201, 315, 
  • пров. Старолікарняний (раніше – пров. Брянський), 18,
  • ж/м Покровський, 5а.

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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)Українська

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