Масштабне відключення води у Дніпрі: де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду (АДРЕСИ)

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У Дніпрі через масштабне пошкодження на магістральному водоводі частина правого берега залишилася без води. Аварійні бригади уже працюють над усуненням пошкодження.

Мешканці міста можуть набрати воду для технічних потреб в колонках.

Адреси:

вул. Набережна Перемоги, 68, 108, 120, 134, 136а,

вул. Мандриківська, 145,

просп. Героїв, 9, 17, 25,

бульвар Слави, 3, 4, 8, 13,

пров. Добровольців, 6,

пров. Штабний, 3,

вул. Січеславська, 6

вул. Велика Діївська, 457,

вул. Метробудівська, 5,

технопарк (біля вул. Максима Дія, 2Б),

вул. Гідропаркова, 1,

пров. Парусний, 19,

вул. Максима Дія, 8,

вул. Юрія Кондратюка, 26,

бульвар Рубіновий, 8,

вул. Доблесна, 201, 315,

пров. Старолікарняний (раніше – пров. Брянський), 18,

ж/м Покровський, 5а.

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