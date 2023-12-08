У Дніпрі на правому березі частково зникли вода та опалення: що сталося

Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі на правому березі частково зникли вода та опалення. Усе через масштабне пошкодження на магістральному водоводі.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Наразі без води жителі пл. Вокзальна, вул. Князя Володимира Великого, Січеславської Набережної, Набережної Перемоги, Мандриківської та прилеглих вулиць, ж/м Покровський. Через відсутність холодного водопостачання зупинено частково і котельні в Правобережній частині міста, – йдеться у повідомленні.
Аварійні бригади уже працюють над усуненням пошкодження.
Прохання до містян із розуміння поставитися до ситуації. Подачу води та тепла буде відновлено одразу після завершення робіт, – зазначили у міськраді.
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