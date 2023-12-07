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У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Сьогодні 20:57
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Лакшері ялинки можна придбати в дніпровському "Епіцентрі".

Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Передноворічний сезон стартував, тож багато хто задумався над покупкою ялинки. Хтось хоче живу, а хтось вирішив цьогоріч вкластися у прикраси та придбати штучну святкову красуню. 

Ціни починаються від кількохсот гривень, якщо це маленька ялиночка, і сягають кількох тисяч, якщо дерево вище метра. 

Абсолютний рекорд за ціною побили в “Епіцентрі”, де пропонують придбати штучну ялинку за понад 60 тисяч гривень. Є кілька варіантів. Найдорожчий – 60 тисяч 930 гривень. За ці гроші пропонують засніжене дерево “Натюрель”. 

Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Новорічна красуня висотою 2,7 м та діаметром 1,5 м білого кольору йде у комплекті з лампочками, тож додатково витрачати гроші не доведеться. На жаль, більш чіткого фото наразі немає. 

Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Є і бюджетні варіанти. Ялиночку на стіл можна купити і за 49 гривень.

 

Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Серед популярних варіантів з досить бюджетною ціною ялинки висотою 1,5 та 0,7 метра. Саме такі найчастіше беруть покупці гіпермаркету. 

Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі відкрилися перші ялинкові базари. 

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Новости Днепра про У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають виглядУкраїнська

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