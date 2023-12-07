У Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд

Передноворічний сезон стартував, тож багато хто задумався над покупкою ялинки. Хтось хоче живу, а хтось вирішив цьогоріч вкластися у прикраси та придбати штучну святкову красуню.
Ціни починаються від кількохсот гривень, якщо це маленька ялиночка, і сягають кількох тисяч, якщо дерево вище метра.
Абсолютний рекорд за ціною побили в “Епіцентрі”, де пропонують придбати штучну ялинку за понад 60 тисяч гривень. Є кілька варіантів. Найдорожчий – 60 тисяч 930 гривень. За ці гроші пропонують засніжене дерево “Натюрель”.
Новорічна красуня висотою 2,7 м та діаметром 1,5 м білого кольору йде у комплекті з лампочками, тож додатково витрачати гроші не доведеться. На жаль, більш чіткого фото наразі немає.
Серед популярних варіантів з досить бюджетною ціною ялинки висотою 1,5 та 0,7 метра. Саме такі найчастіше беруть покупці гіпермаркету.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі відкрилися перші ялинкові базари.
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