У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий затор

Фура паралізувала рух на околицях Дніпра.

Під вечір у Самарському районі Дніпра фура перегородила шлях. ДТП сталася ще вдень, але повністю звільнили проїзд тільки як стемніло, тож за вантажівкою утворився 5-кілометровий затор.

Як повідомили рятувальники, які допомагали звільняти дорогу, водій здійснюючи поворот, не розрахував габарити транспортного засобу та задньою частиною шасі з’їхав у кювет, перекривши рух транспорту автошляхом.

ДТП сталася на вулиці Бехтерєва у Самарському районі Дніпра. Згодом на місце покликали надзвичайників, які відбуксували вантажівку на узбіччя за допомогою габаритного евакуаційного автомобіля.

Поки фуру намагалися прибрати, за нею утворився кількакілометровий затор. Наразі рух транспорту повністю відновлено.

На фото видно габаритний рятувальний автомобіль:

Нагадаємо, надвечір у Дніпрі сталося кілька серйозних ДТП. Через ожеледь на вулиці Космічній зіткнулися щонайменше 5 автівок, а на проспекті Гагаріна лоб в лоб врізалися два легковики.

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