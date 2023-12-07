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У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий затор

Сьогодні 21:32
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Фура паралізувала рух на околицях Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий затор

Під вечір у Самарському районі Дніпра фура перегородила шлях. ДТП сталася ще вдень, але повністю звільнили проїзд тільки як стемніло, тож за вантажівкою утворився 5-кілометровий затор. 

Як повідомили рятувальники, які допомагали звільняти дорогу, водій здійснюючи поворот, не розрахував габарити транспортного засобу та задньою частиною шасі з’їхав у кювет, перекривши рух транспорту автошляхом. 

ДТП сталася на вулиці Бехтерєва у Самарському районі Дніпра. Згодом на місце покликали надзвичайників, які відбуксували вантажівку на узбіччя за допомогою габаритного евакуаційного автомобіля.

Поки фуру намагалися прибрати, за нею утворився кількакілометровий затор. Наразі рух транспорту повністю відновлено.

На фото видно габаритний рятувальний автомобіль:

Новости Днепра про У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий затор

Новости Днепра про У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий затор

Нагадаємо, надвечір у Дніпрі сталося кілька серйозних ДТП. Через ожеледь на вулиці Космічній зіткнулися щонайменше 5 автівок, а на проспекті Гагаріна лоб в лоб врізалися два легковики. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий заторУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через фуру, яка перекрила рух транспорту, утворився 5-кілометровий заторРусский

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