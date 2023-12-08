В Днепре на правом берегу частично исчезли вода и отопление: что произошло

В Днепре на правом берегу частично исчезли вода и отопление. Все из-за масштабного повреждения на магистральном водопроводе.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Без воды жители пл. Вокзальная, ул. Князя Владимира Великого, Сичеславской Набережной, Набережной Победы, Мандрыковской и близлежащих улиц, ж/м Покровский. Из-за отсутствия холодного водоснабжения остановлены частично и котельные в Правобережной части города, — говорится в сообщении.
Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.
Просьба к горожанам с пониманием отнестись к ситуации. Подача воды и тепла будет возобновлена сразу после завершения работ, – отметили в горсовете.
Обновлено: также снижено давление водоснабжения на:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
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