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В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)

Сегодня 17:12
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В Днепропетровской области произошел масштабный пожар.

Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

22 июля к спасателям обратились местные жители и рассказали, что в Мелиоративном Новомосковского района загорелись грузовики.

На место отправились спасатели Новомосковска и Днепра. Приехав на вызов, пожарные выяснили, что горят четыре бензовоза.

Огнем уничтожены два тягача-цистерны и два еще два повреждены. Общая площадь пожара 500 кв. м. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Через час пожар был полностью потушен.

Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области вспыхнули четыре бензовоза (ФОТО)Русский

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