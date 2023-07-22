У Дніпропетровській області спалахнули чотири бензовоза (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
22 липня до рятувальників звернулися місцеві мешканці та розповіли, що в Меліоративному Новомосковського району загорілися вантажівки.
На місце поїхали рятувальники Новомосковська та Дніпра. Приїхавши на виклик, вогнеборці з’ясували, що горять чотири бензовози.
Вогнем знищено два тягача-цистерни та два ще два пошкоджено. Загальна площа пожежі 500 кв. м. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Через годину пожежу повністю загасили.
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