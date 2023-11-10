В Днепропетровской области возводят новую огромную дамбу

Новая железобетонная дамба необходима для функционирования нового водопровода, говорят в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В пределах строительства магистрального водопровода возле пгт Широкое под ним строят железобетонную дамбу. Ее длина – 156 метров. Дамба готова уже на 80%.
Дамба нужна для беспрепятственного пропуска ливневых и грунтовых вод, выходящих на поверхность. Это обеспечит надежность и стойкость трубопровода, проходящего по балке. Благодаря сооружению не будет заливать пгт Широкое, где во время весны-осени возможны паводки, из-за сброса обратных вод со второй насосной станции.
Уже готово 249 из 300 км магистрального водопровода «Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка».
Все три звена водопровода завершены более чем на 70%, уверяют в агентстве.
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