В Украине предоставят отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин

Верховная Рада на заседании 8 ноября приняла в целом законопроект №9274. Он предполагает расширение категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва при мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно документу, право на отсрочку теперь получат работники органов и подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно изменениям, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободят от мобилизации, – говорится в пояснении к законопроекту.
Кроме того, этим документом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.
Законопроект вступит в силу, когда его подпишет президент.
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