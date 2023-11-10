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В Украине предоставят отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин

Сегодня 09:00
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Законопроект вступит в силу, когда его подпишет президент.

Новости Днепра про В Украине предоставят отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин

Верховная Рада на заседании 8 ноября приняла в целом законопроект №9274. Он предполагает расширение категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва при мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно документу, право на отсрочку теперь получат работники органов и подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно изменениям, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободят от мобилизации, – говорится в пояснении к законопроекту.

Новости Днепра про В Украине предоставят отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин

Кроме того, этим документом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.

Законопроект вступит в силу, когда его подпишет президент.

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