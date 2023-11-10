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На Дніпропетровщині зводять нову величезну дамбу

Сьогодні 13:58
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Поблизу селища Широке Криворізького району будують нову дамбу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зводять нову величезну дамбу

Нова залізобетонна дамба потрібна для функціонування нового водогону, кажуть в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. 

У межах будівництва магістрального водогону біля смт Широке будівельники під ним споруджують залізобетонну дамбу. ЇЇ довжина – 156 метрів. Дамба готова вже на 80%. 

Дамба потрібна для безперешкодного пропуску зливових та ґрунтових вод, які виходять на поверхню. Це забезпечить надійність та стійкість трубопроводу, який проходить балкою. Завдяки споруді не заливатиме смт Широке, де під час весни-осені можливі паводки, через скид зворотних вод з другої насосної станції.

Уже готово 249 із 300 км магістрального водогону «Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка». 

Усі три ланки водогону завершені на понад 70%, запевняють у агентстві. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зводять нову величезну дамбу

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зводять нову величезну дамбуУкраїнська

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