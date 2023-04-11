В Днепропетровской области подтвердили случаи чумы свиней и бешенства у кошек

В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у животных.

Об этом говорится на сайте Госпродслужбы Днепропетровщины.

По состоянию на 1 апреля в Днепропетровской области зафиксировали случаи бешенства у кошек и лис, а также африканской чумы у свиней.

В частности, случай африканской чумы подтвердили в селе Орловщина Новомосковского района. С 28 февраля там ввели карантинные ограничения и уничтожили инфицированное поголовье.

Кроме этого, в области зафиксировали случаи бешенства в нескольких районах.

Бешенство у собак нашли:

поселок Украинское, Синельниковский район;

поселок Савро, Каменский район;

поселок Орловщина, Новомосковский район;

село Сергеевка, Криворожский район.

Кроме собак, бешенством заболела лиса. Это произошло в селе Березиноватовка Днепровского района. А вот в селе Касиновка Каменского района нашли бешенство у домашнего кота.

Для справки: бешенство это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызванное вирусом бешенства. Распространяется через укусы и слюну от инфицированных животных. Опасен для людей. Если не получить прививку от бешенства, то смерть почти неизбежна.

Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которым болеют дикие или домашние свиньи. Для людей угрозы нет, но вирус долго живет вне организма.

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