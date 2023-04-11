В Днепропетровской области подтвердили случаи чумы свиней и бешенства у кошек

Об этом говорится на сайте Госпродслужбы Днепропетровщины.
По состоянию на 1 апреля в Днепропетровской области зафиксировали случаи бешенства у кошек и лис, а также африканской чумы у свиней.
В частности, случай африканской чумы подтвердили в селе Орловщина Новомосковского района. С 28 февраля там ввели карантинные ограничения и уничтожили инфицированное поголовье.
Кроме этого, в области зафиксировали случаи бешенства в нескольких районах.
Бешенство у собак нашли:
Кроме собак, бешенством заболела лиса. Это произошло в селе Березиноватовка Днепровского района. А вот в селе Касиновка Каменского района нашли бешенство у домашнего кота.
Для справки: бешенство это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызванное вирусом бешенства. Распространяется через укусы и слюну от инфицированных животных. Опасен для людей. Если не получить прививку от бешенства, то смерть почти неизбежна.
Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которым болеют дикие или домашние свиньи. Для людей угрозы нет, но вирус долго живет вне организма.
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