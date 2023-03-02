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У селищі неподалік від Дніпра зафіксували спалах африканської чуми свиней

Сьогодні 11:05
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На Дніпропетровщині стався спалах африканської чуми свиней.

Новости Днепра про У селищі неподалік від Дніпра зафіксували спалах африканської чуми свиней

Про це повідомили на сайті Піщанської територіальної громади, посилаючись на дані Новомосковського управління Держпродспоживслужби.

Відомо, що з 28 лютого на території Орлівщини ввели карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом африканської чуми свиней. Зазначається, що уже встановлені зони захисту та спостереження, а на господарстві, де виявили випадки захворювання, проводять ліквідаційно-локалізаційні заходи.

Свиней, які захворіли або знаходилися близько до зараженого свинопоголів’я, забили та спалили разом із тушками тварин, які знайшли в лісі, куди їх відвезли власники господарства. 

Проведено захоронення на визначеному місці, – зазначається у повідомленні. 

Зазначимо, що раніше в селищі Орловщина зафіксували випадок сказу в домашнього кота. Ще декілька випадків цього захворювання задокументували в сусідніх населених пунктах.

Для довідки: африканська чума свиней – це вірусне захворювання, на яке хворіють дикі або свійські свині. Для людей загрози немає. Передається під час безпосереднього контакту тварин між собою. Ознаки хвороби: червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудку, мошонці, вухах, п’ятачку та кінцівках. Висока температура; і рясні виділення з очей і носа.

Збудник хвороби досить довго живе поза організмом і, насамперед, у харчових продуктах, заражених вірусом африканської чуми свиней. 

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Новости Днепра про У селищі неподалік від Дніпра зафіксували спалах африканської чуми свинейУкраїнська Новости Днепра про У селищі неподалік від Дніпра зафіксували спалах африканської чуми свинейРусский

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