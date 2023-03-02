У селищі неподалік від Дніпра зафіксували спалах африканської чуми свиней

На Дніпропетровщині стався спалах африканської чуми свиней.

Про це повідомили на сайті Піщанської територіальної громади, посилаючись на дані Новомосковського управління Держпродспоживслужби.

Відомо, що з 28 лютого на території Орлівщини ввели карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом африканської чуми свиней. Зазначається, що уже встановлені зони захисту та спостереження, а на господарстві, де виявили випадки захворювання, проводять ліквідаційно-локалізаційні заходи.

Свиней, які захворіли або знаходилися близько до зараженого свинопоголів’я, забили та спалили разом із тушками тварин, які знайшли в лісі, куди їх відвезли власники господарства.

Проведено захоронення на визначеному місці, – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що раніше в селищі Орловщина зафіксували випадок сказу в домашнього кота. Ще декілька випадків цього захворювання задокументували в сусідніх населених пунктах.

Для довідки: африканська чума свиней – це вірусне захворювання, на яке хворіють дикі або свійські свині. Для людей загрози немає. Передається під час безпосереднього контакту тварин між собою. Ознаки хвороби: червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудку, мошонці, вухах, п’ятачку та кінцівках. Висока температура; і рясні виділення з очей і носа.

Збудник хвороби досить довго живе поза організмом і, насамперед, у харчових продуктах, заражених вірусом африканської чуми свиней.

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