В Днепропетровской области экс-коммунальница и мужчина с криминальным прошлым превозносили РФ

В Днепропетровской области задержали фанатов РФ.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, на Днепропетровщине задержали двух потенциальных коллаборантов.

Так, бывшая сотрудница одного из жилищно-коммунальных предприятий имела пророссийскую позицию и не стеснялась выражать ее своим друзьям и знакомым. А в соцсетях она распространяла антиукраинскую пропаганду и отрицала вину России в войны против Украины.

Антиукраинские материалы они находили в роспропагандистских пабликах. Эти посты она перерепостила со своими комментариями. В сообщениях она поддерживала оккупацию и призвала помогать вражеской армии.

Второго коллаборанта задержали в Каменском. Известно, что у мужчины есть криминальное прошлое. Он обвинял в том, что его жизнь пошла по склонной именно из-за Украины и ее руководства. Каменчанин публиковал в своих соцсетях призывы поддерживать оккупационную армию.

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