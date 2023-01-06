В Днепропетровской области экс-коммунальница и мужчина с криминальным прошлым превозносили РФ

Как рассказали в пресс-службе СБУ, на Днепропетровщине задержали двух потенциальных коллаборантов.
Так, бывшая сотрудница одного из жилищно-коммунальных предприятий имела пророссийскую позицию и не стеснялась выражать ее своим друзьям и знакомым. А в соцсетях она распространяла антиукраинскую пропаганду и отрицала вину России в войны против Украины.
Антиукраинские материалы они находили в роспропагандистских пабликах. Эти посты она перерепостила со своими комментариями. В сообщениях она поддерживала оккупацию и призвала помогать вражеской армии.
Второго коллаборанта задержали в Каменском. Известно, что у мужчины есть криминальное прошлое. Он обвинял в том, что его жизнь пошла по склонной именно из-за Украины и ее руководства. Каменчанин публиковал в своих соцсетях призывы поддерживать оккупационную армию.
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