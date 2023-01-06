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  • На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

Сьогодні 17:26
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На Дніпропетровщині затримали фанатів РФ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

Як розповіли в пресслужбі СБУ, на Дніпропетровщині затримали двох потенційних колаборантів.

Так, колишня співробітниця одного із житлово-комунальних підприємств мала проросійську позицію та не соромилася виражати її своїм друзям та знайомим. А в соцмережах вона поширювала антиукраїнську пропаганду та заперечувала вину Росії в війни проти України.

Антиукраїнські матеріали вони знаходила в роспропагандистських пабліках. Ці пости вона перепубліковувала зі своїми коментарями. У дописах вона підтримувала окупацію та закликала допомагати ворожій армії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

Другого колаборанта затримали в Кам’янському. Відомо, що у чоловіка є кримінальне минуле. Він звинувачував у тому, що його життя пішло шкеребеть саме Україну та її керівництво. Кам’янчанин публікував в своїх соцмережах заклики підтримувати окупаційну армію.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФРусский

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