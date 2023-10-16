Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьер

Сегодня 07:15
просмотров

Глубина карьера – примерно 500 метров.

Новости Днепра про В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьер

Вчера, 15 октября, в Желтых Водах произошло чрезвычайное событие. Там возле улицы Кооперативная в карьер упали две девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:33.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что на склоне карьера в 150 м от верхней кромки находятся две девочки и не могут самостоятельно выбраться.

Новости Днепра про В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьер

С помощью спасательной веревки ГСЧС-ники подняли детей (2012 и 2014 годов рождения) со склона карьера и передали работникам экстренной медицинской помощи. Девочек доставили в больницу для дальнейшего медицинского осмотра.

К спасению детей привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьер

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьерУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьерРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны

Важная информация!

В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 07:37
Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Ночь была тревожной.

Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Новости Днепра
Сегодня 06:53
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов

Еще есть время подзарядить гаджеты!

Последние новости

Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото
Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото

В Днепре напомнили, как когда-то кровлю бассейна "Метеор" снимали с помощью вертолета.

Сегодня 10:39
6
просмотров
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Румынию вылетел второй эвакуационный борт с украинцами. В самолете – 155 граждан, из которых 107 женщин и 23 детей.

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны
В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны

Важная информация!

Сегодня 09:00
3
просмотров
В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей
В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Сегодня 08:30
3
просмотров
Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий
Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Ночь была тревожной.

Сегодня 07:37
9
просмотров
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов

Еще есть время подзарядить гаджеты!

Сегодня 06:53
4
просмотров
Погода на 16 октября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 16 октября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь
В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

В городе Киев 12-летняя девушка совершила самоубийство.

Вчера 20:24
4
просмотров
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Сегодня враг снова терроризировал мирные общины Днепропетровщины.

Вчера 19:17
8
просмотров
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу

В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ 21013".

Вчера 18:17
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх