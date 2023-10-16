В Днепропетровской области две девочки упали в 500-метровый карьер

Глубина карьера – примерно 500 метров.

Вчера, 15 октября, в Желтых Водах произошло чрезвычайное событие. Там возле улицы Кооперативная в карьер упали две девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:33.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что на склоне карьера в 150 м от верхней кромки находятся две девочки и не могут самостоятельно выбраться.

С помощью спасательной веревки ГСЧС-ники подняли детей (2012 и 2014 годов рождения) со склона карьера и передали работникам экстренной медицинской помощи. Девочек доставили в больницу для дальнейшего медицинского осмотра.

К спасению детей привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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