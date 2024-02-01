В Днепропетровской области 48-летняя женщина погибла под колесами электровоза

Трагедия произошла в Каменском районе.

Во вторник, 30 января, возле станции Верховцево в Каменском районе 48-летняя женщина попала под колеса электровоза. К сожалению, от полученных травм она умерла.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, женщина перебегала колею и попала под колеса поезда.

По данному факту возбуждено уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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