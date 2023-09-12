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В Днепре жители одного из жилмассивов останутся без света на неопределенный срок

Сегодня 12:34
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре жители одного из жилмассивов останутся без света на неопределенный срок

Сегодня, 12 сентября, жители жилого массива Тополь-1 останутся без света.

Как выяснилось, это связано с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Центральной энергетической компании».

Отмечается, что электроснабжение возобновят после выполнения работ.

Уважаемые потребители! Сообщаем, что по заявке коммунального предприятия, для проведения ремонтных работ по устранению аварийной ситуации, в г. ДНЕПР будет прекращена подача электроэнергии ж/м «Тополь-1» до выполнения, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре жители одного из жилмассивов останутся без света на неопределенный срок

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса. Также читайте: в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды.

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