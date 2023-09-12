У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Важлива інформація!

Сьогодні, 12 вересня, мешканці житлового масиву Тополя-1 залишаться без світла.

Як з’ясувалося, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.

Зазначається, що електропостачання відновлять після виконання робіт.

Шановні споживачі! Повідомляємо, що за заявкою комунального підприємства, для проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації, у м. ДНІПРО буде припинено подачу електроенергії ж/м “Тополя-1” до виконання, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси. Також читайте: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води.

Читайте також:

Українська

Автор: