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  • У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Сьогодні 12:34
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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Сьогодні, 12 вересня, мешканці житлового масиву Тополя-1 залишаться без світла.

Як з’ясувалося, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.

Зазначається, що електропостачання відновлять після виконання робіт.

Шановні споживачі! Повідомляємо, що за заявкою комунального підприємства, для проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації, у м. ДНІПРО буде припинено подачу електроенергії ж/м “Тополя-1” до виконання, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси. Також читайте: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термінУкраїнська

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