У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Сьогодні, 12 вересня, мешканці житлового масиву Тополя-1 залишаться без світла.
Як з’ясувалося, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.
Зазначається, що електропостачання відновлять після виконання робіт.
Шановні споживачі! Повідомляємо, що за заявкою комунального підприємства, для проведенням ремонтних робіт з усунення аварійної ситуації, у м. ДНІПРО буде припинено подачу електроенергії ж/м “Тополя-1” до виконання, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси. Також читайте: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води.
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