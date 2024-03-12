В Днепре жители большого жилмассива остались без воды: что произошло и когда ее вернут

Отмечается, что водоснабжение будет возобновлено после завершения работ — в течение дня.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Все из-за того, что на бульваре Кобзаря, 4 коммунальщики проводят аварийные работы.

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