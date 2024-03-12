В Днепре жители большого жилмассива остались без воды: что произошло и когда ее вернут

Сегодня, 12 марта, жители жилого массива Левобережный-3 остались без воды.
Все из-за того, что на бульваре Кобзаря, 4 коммунальщики проводят аварийные работы.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что водоснабжение будет возобновлено после завершения работ — в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса. Также мы сообщали, что в Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов.
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