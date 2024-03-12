Житель Днепра в подвале своего дома обнаружил снаряд: что известно

Заметили подозрительные предметы - звоните "101" или "102"!

Вчера, 11 марта, житель Днепра в подвале своего частного дома, во время проведения земельных работ, обнаружил на глубине 3-4 метров взрывоопасный предмет устаревшего образца, похожий на снаряд АС-76 мм.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Днепрянин сразу вызвал на место специальные службы. Взрывотехники вывезли снаряд за пределы города и уничтожили на подрывной площадке.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: