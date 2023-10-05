В Днепре женщина хотела свести счеты с жизнью, прыгнув с моста на железнодорожные пути

Ночью 4 октября в Днепре 28-летняя женщина хотела свести счеты с жизнью.
Горожанка пришла на мост на просп. Слобожанском и планировала с него прыгнуть на железнодорожные пути.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
На место оперативно прибыли правоохранители и медики.
Одному из полицейских удалось уговорить женщину не прыгать и вернуть ее в безопасное место.
Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния своих родных и близких. Поговорите с ними, а лучше – обратитесь за помощью к специалисту.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой.
Читайте также:
Автор:
Еще есть время зарядить телефон!
На помощь пришел неравнодушный прохожий.
Жители Днепра разгадывают феномен странного бетонного треугольника, стоящего на левом…
Теперь жители Днепропетровщины обслуживаются новым поставщиком газа.
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Несмотря на то, что начало октября оказалось достаточно теплым, в середине месяца могут ударить первые морозы.
На помощь пришел неравнодушный прохожий.
На территорию Днепропетровской области из Дании запретили ввозить все, что связано с птицами.
Жители Днепра разгадывают феномен странного бетонного треугольника, стоящего на левом берегу.
В Днепропетровской области исследовали качество воды в скважинах.
Теперь жители Днепропетровщины обслуживаются новым поставщиком газа.
Инцидент произошел сегодня ночью в переулке Энергетическом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!