В Днепре женщина хотела свести счеты с жизнью, прыгнув с моста на железнодорожные пути

Днепрянку спас полицейский.

Ночью 4 октября в Днепре 28-летняя женщина хотела свести счеты с жизнью.

Горожанка пришла на мост на просп. Слобожанском и планировала с него прыгнуть на железнодорожные пути.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

На место оперативно прибыли правоохранители и медики.

Одному из полицейских удалось уговорить женщину не прыгать и вернуть ее в безопасное место.

Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния своих родных и близких. Поговорите с ними, а лучше – обратитесь за помощью к специалисту.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой.

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