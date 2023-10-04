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В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой

Сегодня 12:54
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Вчера, 3 октября, в Кривом Роге произошел ужасный случай.
Новости Днепра про В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой

Фото условное.

На жилом массиве Карачуны мужчина прыгнул с 16-этажки. Он умер на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибшему было 27 лет. Он не жил в этом доме. Скорее всего, мужчина покончил с собой из-за расставания с девушкой.

На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Новости Днепра про В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой

Новости Днепра про В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве брат и сестра прыгнули с 24-го этажа: были влюблены и транслировали все в прямом эфире.

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Новости Днепра про В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкойУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкойРусский

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