В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)

В одном из парков Днепра засняли момент, когда двое мартынов украли яйца из гнезда своих «родственников».
Фотографиями поделилась днепрянка в сообществе «Животный мир Украины».
Была сегодня в городском парке, где под ногами бродят разные утки, гуси, павлины. В них здесь много уютных мест для гнездования. Но таких воришек, как мартыны, не проведешь. Крадут из гнезд яйца и пируют, – рассказала она.
Мартыны желтоногие – большие птицы семьи мартиновых. В основном гнездятся на территориях, прилегающих к Черному и Каспийскому морю. Наибольшая популяция этих пернатых в Украине, встречаються также в Венгрии, Казахстане и Польше.
Отмечается, что они известные разбойники, которые часто воруют чужие яйца, а иногда даже птенцов.
На фото можно увидеть, как два мартина украли и разбили яйцо, чтобы устроить «пир».
Напомним, в Днепре спасли аиста, которому ампутировали лапку. Птица вернулась с зимовки в Украину и попала в беду. А в яхт-клубе Сич появились новые уточки. Одна из которых «надела» красную шляпку.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал своих дочерей.
В Днепре на Победе появились мишени с российским диктатором и…
В Днепре и области изменят формат обучения в школах и…
4 апреля около 23:00 украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе Киева.
Важная информация!
В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал своих дочерей.
В Днепре на Победе появились мишени с российским диктатором и главой российского "минуубийства".
В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.
В Днепре и области изменят формат обучения в школах и вузах.
Сегодня, 6 апреля, в 12:21 в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина.
В Покрове Никопольского района 27-летний мужчина украл велосипед возле больницы.
В Днепре полиция устанавливает личность женщины, которую сбили на пешеходном переходе 13 марта.
В Кривом Роге майор избил сержанта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!