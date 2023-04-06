В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)

В Днепре сфотографировали птиц, которые воруют яйца.

В одном из парков Днепра засняли момент, когда двое мартынов украли яйца из гнезда своих «родственников».

Фотографиями поделилась днепрянка в сообществе «Животный мир Украины».

Была сегодня в городском парке, где под ногами бродят разные утки, гуси, павлины. В них здесь много уютных мест для гнездования. Но таких воришек, как мартыны, не проведешь. Крадут из гнезд яйца и пируют, – рассказала она.

Мартыны желтоногие – большие птицы семьи мартиновых. В основном гнездятся на территориях, прилегающих к Черному и Каспийскому морю. Наибольшая популяция этих пернатых в Украине, встречаються также в Венгрии, Казахстане и Польше.

Отмечается, что они известные разбойники, которые часто воруют чужие яйца, а иногда даже птенцов.

На фото можно увидеть, как два мартина украли и разбили яйцо, чтобы устроить «пир».

Напомним, в Днепре спасли аиста, которому ампутировали лапку. Птица вернулась с зимовки в Украину и попала в беду. А в яхт-клубе Сич появились новые уточки. Одна из которых «надела» красную шляпку.

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