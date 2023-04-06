В Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку

Она сообщила, что ее морская свинка упала в люк на Новокодакской площади.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что животное находится на глубине двух метров в заброшенном колодце.
С помощью лестницы один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и достал морскую свинку.
Целую и невредимую домашнюю любимицу сразу передали ее владелице, которая была на месте.
К спасению привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в канализационный колодец упала собака: ее доставали спасатели.
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