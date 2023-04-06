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Палец опух: в Днепре спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо

Сегодня 13:09
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Кольцо пришлось разрезать.

Новости Днепра про Палец опух: в Днепре спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо

Сегодня, 6 апреля, в 10:46 на линию «101» позвонила женщина, которая попросила помочь ей снять обручальное кольцо с руки.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели выехали по вызову на ж/м Тополь. Увидев женщину, сотрудники ГСЧС выяснили, что палец, на который было одето кольцо, сильно опух.

С помощью специального инструмента спасатели разрезали украшение и высвободили палец женщины.

К оказанию помощи привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей.

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