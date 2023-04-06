Палец опух: в Днепре спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо

Сегодня, 6 апреля, в 10:46 на линию «101» позвонила женщина, которая попросила помочь ей снять обручальное кольцо с руки.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели выехали по вызову на ж/м Тополь. Увидев женщину, сотрудники ГСЧС выяснили, что палец, на который было одето кольцо, сильно опух.
С помощью специального инструмента спасатели разрезали украшение и высвободили палец женщины.
К оказанию помощи привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей.
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