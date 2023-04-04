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У Дніпрі рятують лелеку, якій ампутували лапку

Сьогодні 17:33
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У Дніпрі рятують лелеку, якій довелося ампутувати лапку.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують лелеку, якій ампутували лапку

Про це розповіли в організації захисту тварин “Вірність”.

Прийшла весна і до України активно повертаються лелеки, але іноді птахи втрапляють в халепу та отримують поранення, від яких можуть загинути. 

Так сталося і з птахом, якого привезли до Дніпра. До волонтерів “Вірності” звернулися небайдужі люди, які знайшли пораненого крилатого. На жаль, травми були настільки серйозними, що лелеці довелося ампутувати лапку. 

Наразі птах знаходиться в клініці під наглядом лікарів. Знайшлися люди, які можуть прихистити лелеку, щоб вона могла жити довго та щасливо. Втім, притулок заборгував гроші за проведену операцію, тому потребує допомоги. 

Як допомогти птахові можна дізнатися ТУТ.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують лелеку, якій ампутували лапку

Новости Днепра про У Дніпрі рятують лелеку, якій ампутували лапку

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують лелеку, якій ампутували лапкуУкраїнська

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