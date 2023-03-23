Селезень в червоному капелюшку та біла “мандаринка”: у Дніпрі в яхт-клубі “Січ” оселилися нові качки (ФОТО)

У дніпровському яхт-клубі "Січ" з'явилося пернате поповнення.

Тут оселилися нові качечки, про це повідомляє Dnepr.info.

На фото нижче, галагаз євразійський – це водоплавний птах. Належить до групи так званих земляних качок. В Україні це гніздовий, перелітний, зимуючий вид приморських районів, але залітний на решті території. Належить до мисливських птахів.

Зимує на узбережжі Північного моря, Британських островів, Біскайської затоки, Середземного моря, в Месопотамії, центральних частинах Індостану, в Бірмі.

Дуже легко відрізнити самця галагаза від самки, а адже в селезня над дзьобом є червоненький “капелюх”, а ось в самочок його немає.

А це казарка білощока – острівний водоплавний птах. В Україні майже не зустрічається, адже зазвичай гніздиться на південному узбережжі Гренландії, у берегів Норвегії та на Південному острові Нової Зеландії. Мігрує через північну Європу, зимуючи в Нідерландах, а на початку холодної пори року “відпочиває” в Німеччині, Бельгії та Франції.

Весняна і осіння міграції білощокої казарки проходить вузьким біломоро-балтійським “коридором”. Тільки деякі пернаті відхиляються від цього шляху та залітають в нетипові для себе місця. Тому дикі представники цих птахів в Україні зустрічаються рідко. Казарку бачили в Львівській і Запорізькій областях та в Криму.

А це мускусна качка або індо-качка – один із різновидів домашньої водоплавної птиці. Популярна порода серед птахівників, адже вони самі насиджують і вирощують потомство, прекрасно відгодовуються на природних пасовищах.

А це качка-мандаринка, але яка має біле пір’я. Здалеку цей птах схожий на папугу.

Качка-мандаринка або китайська качка — це азійський водоплавний птах сімейства качиних. Зазвичай, представники цього виду мають різнобарвне пір’я, яке допомагає зливатися з навколишнім середовищем та робить їх непомітними для хижаків. Втім, існує біла качка-мандаринка, яку спеціально вивели селекціонери.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: