Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Сегодня 11:07
просмотров

В Днепре спасают кошку, над которой поиздевались живодеры.

Новости Днепра про Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Об этом рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней попала кошка Кнопка, над которой поиздевались люди. Кто-то обмотал ее тело рыболовной леской, туго врезавшейся в кожу и бросил животное на произвол судьбы. Четырехлапая приползла к местным жителям и умоляла о помощи.

Сколько времени кошка пробыла связанной — неизвестно, но леска оставила глубокие порезы, которые загноились. Больше всего пострадала задняя лапа. В ране видны кости и сухожилия, которые чудом не перерезала тонкая провололка.

Сейчас кошке необходим уход ветеринара, который будет обрабатывать загноившиеся раны и лапку, с которой содрали кожу.

Кнопка чувствует мучительную боль, но еще не потеряла доверие к людям, поэтому лижет руки и ластится к ветеринару. Если вы можете помочь спасти бедную кошку, то перечислить средства можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішки Кнопки”
 

Новости Днепра про Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Новости Днепра про Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Читайте также:

Новости Днепра про Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной лескойУкраїнська Новости Днепра про Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной лескойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки

    Жизнь победит!

    Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:18
    Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)

    В Днепре утро началось с аварий.

    ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные…

    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший

    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.

    Последние новости

    В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки
    В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки

    Жизнь победит!

    Сегодня 11:36
    2
    просмотров
    Втирался в доверие к бабушкам и обворовывал их: в Каменском задержали серийного вора
    Втирался в доверие к бабушкам и обворовывал их: в Каменском задержали серийного вора

    В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.

    Сегодня 10:44
    2
    просмотров
    Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)
    Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)

    В Днепре утро началось с аварий.

    Сегодня 10:18
    просмотров
    ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля
    ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший
    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший

    На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня
    Планируйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня

    6 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре «заминировали» 164 школы: что известно
    В Днепре «заминировали» 164 школы: что известно

    В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» 164 школы.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль (ФОТО)
    На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль (ФОТО)

    Вчера, 5 апреля, в Днепропетровской области загорелся припаркованный автомобиль.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили «Аллигатор» россиян, — Генштаб
    Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили «Аллигатор» россиян, — Генштаб

    Несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты
    Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты

    В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6 апреля.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх