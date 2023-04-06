Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

Об этом рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, к ней попала кошка Кнопка, над которой поиздевались люди. Кто-то обмотал ее тело рыболовной леской, туго врезавшейся в кожу и бросил животное на произвол судьбы. Четырехлапая приползла к местным жителям и умоляла о помощи.
Сколько времени кошка пробыла связанной — неизвестно, но леска оставила глубокие порезы, которые загноились. Больше всего пострадала задняя лапа. В ране видны кости и сухожилия, которые чудом не перерезала тонкая провололка.
Сейчас кошке необходим уход ветеринара, который будет обрабатывать загноившиеся раны и лапку, с которой содрали кожу.
Кнопка чувствует мучительную боль, но еще не потеряла доверие к людям, поэтому лижет руки и ластится к ветеринару. Если вы можете помочь спасти бедную кошку, то перечислить средства можно по реквизитам ниже.
INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Читайте также:
Автор:
Жизнь победит!
В Днепре утро началось с аварий.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные…
На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.
Жизнь победит!
В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.
В Днепре утро началось с аварий.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.
На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.
6 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» 164 школы.
Вчера, 5 апреля, в Днепропетровской области загорелся припаркованный автомобиль.
Несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6 апреля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!