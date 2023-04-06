Видны мышцы и кости: в Днепре в помощи нуждается кошка, тело которой обмотали рыболовной леской

В Днепре спасают кошку, над которой поиздевались живодеры.

Об этом рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней попала кошка Кнопка, над которой поиздевались люди. Кто-то обмотал ее тело рыболовной леской, туго врезавшейся в кожу и бросил животное на произвол судьбы. Четырехлапая приползла к местным жителям и умоляла о помощи.

Сколько времени кошка пробыла связанной — неизвестно, но леска оставила глубокие порезы, которые загноились. Больше всего пострадала задняя лапа. В ране видны кости и сухожилия, которые чудом не перерезала тонкая провололка.

Сейчас кошке необходим уход ветеринара, который будет обрабатывать загноившиеся раны и лапку, с которой содрали кожу.

Кнопка чувствует мучительную боль, но еще не потеряла доверие к людям, поэтому лижет руки и ластится к ветеринару. Если вы можете помочь спасти бедную кошку, то перечислить средства можно по реквизитам ниже.