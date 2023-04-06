У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

У Дніпрі сфотографували птахів, які крадуть яйця.

У одному із парків Дніпра зазняли момент, коли двійко мартинів вкрали яйця із гнізда своїх “родичів”.

Світлинами поділилася дніпрянка в спільноті “Тваринний світ України”.

Була сьогодні у міському парку, де під ногами блукають різні качки, гуси, павичі. У них тут багато затишних місць для гніздування. Але таких злодюжок, як мартини, не проведеш. Крадуть з гнізд яйця і бенкетують, – розповіла вона.

Мартини жовтоногі – великі птахи родини мартинових. В основному гніздяться на територіях, які прилягають до Чорного та Каспійських морів. Велика популяція цих пернатих в Україні, вони зустрічаються також в Угорщині, Казахстані та Польщі.

Зазначається, що вони відомі розбишаки, які часто крадуть чужі яйця, а іноді навіть пташенят.

На фото можна побачити, як двоє мартинів поцупили та розбили яйце, щоб влаштувати “бенкет”.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували лелеку, якій ампутували лапку. Птах повернувся із зимівлі в Україну та втрапив в халепу. А в яхт-клубі Січ з’явилися нові качечки. Одна із яких “надягнула” червоний капелюшок.

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