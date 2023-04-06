У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

У одному із парків Дніпра зазняли момент, коли двійко мартинів вкрали яйця із гнізда своїх “родичів”.
Світлинами поділилася дніпрянка в спільноті “Тваринний світ України”.
Була сьогодні у міському парку, де під ногами блукають різні качки, гуси, павичі. У них тут багато затишних місць для гніздування. Але таких злодюжок, як мартини, не проведеш. Крадуть з гнізд яйця і бенкетують, – розповіла вона.
На фото можна побачити, як двоє мартинів поцупили та розбили яйце, щоб влаштувати “бенкет”.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували лелеку, якій ампутували лапку. Птах повернувся із зимівлі в Україну та втрапив в халепу. А в яхт-клубі Січ з’явилися нові качечки. Одна із яких “надягнула” червоний капелюшок.
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