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  • У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Сьогодні 17:45
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У Дніпрі сфотографували птахів, які крадуть яйця.

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

У одному із парків Дніпра зазняли момент, коли двійко мартинів вкрали яйця із гнізда своїх “родичів”. 

Світлинами поділилася дніпрянка в спільноті “Тваринний світ України”. 

Була сьогодні у міському парку, де під ногами блукають різні качки, гуси, павичі. У них тут багато затишних місць для гніздування. Але таких злодюжок, як мартини, не проведеш. Крадуть з гнізд яйця і бенкетують, – розповіла вона. 
Мартини жовтоногі – великі птахи родини мартинових. В основному гніздяться на територіях, які прилягають до Чорного та Каспійських морів. Велика популяція цих пернатих в Україні, вони зустрічаються також в Угорщині, Казахстані та Польщі. 
 
Зазначається, що вони відомі розбишаки, які часто крадуть чужі яйця, а іноді навіть пташенят. 
 

На фото можна побачити, як двоє мартинів поцупили та розбили яйце, щоб влаштувати “бенкет”.

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі врятували лелеку, якій ампутували лапку. Птах повернувся із зимівлі в Україну та втрапив в халепу. А в яхт-клубі Січ з’явилися нові качечки. Одна із яких “надягнула” червоний капелюшок. 

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Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі зазняли пернатих-розбишак, які крадуть яйця у інших птахів (ФОТО)Русский

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