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В Днепре «заминировали» неработающий аэропорт: что известно

Сегодня 08:20
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"Минеры" снова активизировались...

Новости Днепра про В Днепре

Так, в понедельник, 31 июля, поступило три сообщения о минировании:

Первое – на электронную почту Детского юношеского центра «Штурм». В нем говорилось о минировании двух центров (были указаны адреса заведений).

Второе – на электронную почту call-центра СБУ. В нем было указано о минировании больниц и неработающего аэропорта в Днепре. Правоохранители проверили 39 объектов.

Третье – на электронную почту Индустриального, Самарского, АНД и Чечеловского судов. В нем говорилось о минировании зданий судов.

Полиция проверила все объекты, указанные в письмах. Никакие взрывные предметы не были найдены. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию 101 или 102!

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