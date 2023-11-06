В Днепре заметили лис: играют и чувствуют себя как дома

На днях в Днепре местные жители заметили лис.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что рыжие гости бегали в районе Нагорного рынка.
На видео видно, что лисы играют и чувствуют себя как дома.
Напомним, на Днепропетровщине уже не впервые фиксируют вспышку бешенства, поэтому, встретив рыжих красавиц, будьте осторожны!
Также мы сообщали, что в Днепропетровской области зарегистрировали 32 случая гепатита А.
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