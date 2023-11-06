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В Днепре заметили лис: играют и чувствуют себя как дома

Сегодня 10:58
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Будьте осторожны!
Новости Днепра про В Днепре заметили лис: играют и чувствуют себя как дома

Фото условное.

На днях в Днепре местные жители заметили лис.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что рыжие гости бегали в районе Нагорного рынка.

На видео видно, что лисы играют и чувствуют себя как дома.

Напомним, на Днепропетровщине уже не впервые фиксируют вспышку бешенства, поэтому, встретив рыжих красавиц, будьте осторожны!

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области зарегистрировали 32 случая гепатита А.

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