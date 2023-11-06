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У Дніпрі помітили лисиць: граються та почуваються як вдома

Сьогодні 10:58
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Будьте обережні!
Новости Днепра про У Дніпрі помітили лисиць: граються та почуваються як вдома

Фото умовне.

Днями у Дніпрі місцеві мешканці помітили лисиць.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що руді гості бігали в районі Нагорного ринку.

На відео видно, що лисиці граються та почуваються як вдома.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вже не вперше фіксують спалах сказу, тому, зустрівши рудих красунь, будьте обережні!

Також ми повідомляли, що у Дніпропетровській області зареєстрували 32 випадки гепатиту А.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили лисиць: граються та почуваються як вдомаУкраїнська

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