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Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробности

Сегодня 06:55
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Важная информация!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробности

Сегодня, 6 ноября, в Днепре трамваи №12 закончат свою работу раньше.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Вартовых неба.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Последние отправления с конечных остановок:

  • от площади Старомостовая в 19:41;
  • от завода Металлоизделий в 20:35.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробностиРусский

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