В Днепре и области с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность: подробности

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

8-10 июля на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном и стихийном метеорологическом явлении.

В четверг, 6 июля, в 19:13 на линию «101» от…

Сегодня, 8 июля, на улице Рассветной в заброшенный погреб упали…

Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину Сегодня, 8 июля, стало известно, что командиры обороны "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции, где они находились после освобождения из российского плена. 11 просмотров