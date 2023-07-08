У Дніпрі та області з 8 до 10 липня збережеться надзвичайна пожежна небезпека: подробиці

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне та стихійне метеорологічне явище.

Так, 8-10 липня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

8 липня: По області: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень повсюдно помірний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 19-24°С, вдень 27-32°С. По м. Дніпро: хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

По області: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень повсюдно помірний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 19-24°С, вдень 27-32°С. По м. Дніпро: хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 20-22°С, вдень 28-30°С. 9 липня: Мінлива хмарність. Вночі невеликий, місцями помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 22-27°С.

Мінлива хмарність. Вночі невеликий, місцями помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 22-27°С. 10 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°С, вдень 23-28°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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