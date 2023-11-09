В Днепре и области предупредили об опасном метеоявлении

Предупреждение касается и Днепра, куда тоже может добраться это метеоявление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и ГСЧС.
Ночью и утром, 10 ноября, в Украине прогнозируют туман. Дымкой затянет северо-восточные и большинство центральных областей. Здесь ночью и утром местами туман, предупреждают синоптики.
Они призывают водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, ведь из-за плохой видимости растет количество ДТП. Туман развеется поближе к обеду, говорят синоптические сайты.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Днепропетровщины прогнозируют резкое похолодание, так что в Кривом Роге с 10 ноября понемногу начнут давать отопление.
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