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У Дніпрі та області попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 20:39
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Україну вночі 10 листопада може накрити туман.

Новости Днепра про У Дніпрі та області попередили про небезпечне метеоявище

Попередження стосується і Дніпра, куди теж може долізти це метеоявище. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та ДСНС. 

Вночі та вранці 10 листопада в Україні прогнозують туман. Димкою затягне північно-східні та більшість центральних областей. Тут вночі та вранці місцями буде туман, попереджають синоптики.

Вони закликають водіїв та пішоходів бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху, адже через погану видимість зростає кількість ДТП. Туман розвіється ближче до обіду, кажуть синоптичні сайти. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Дніпропетровщини прогнозують різке похолодання, тож у Кривому Розі з 10 листопада потроху почнуть давати опалення. 

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