В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Во вторник днем, 10 января, в Днепре и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать Вечером 7 января во время патрулирования правоохранители заметили убегающего мужчину и бегущую за ним женщину, которая звала на помощь. 1 просмотров

В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через «Дію» Новый порядок взятия на воинский учет не предполагает, что повестки будут поступать через "Дію". 0 просмотров

Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО) До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, часто разводили голубей. Дома для пернатых строили как в частном секторе, так и во дворах многоэтажек. Увидеть небольшой домик с птицами можно было в каждом районе Днепра. Но со… 0 просмотров

Изобретатель из Кривого Рога превратил электрогрузовик в гигантский павербанк Изобретатель из Кривого Рога Виталий Брызгалов, изготовивший первый украинский электрогрузовик, нашел новое назначение для своего электрокара. просмотров