В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Во вторник днем, 10 января, в Днепре и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Уровень опасности – первый (желтый).
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!
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