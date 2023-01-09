В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через «Дію»

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію». В нашем плане работы пока нет таких задач, — сказал он.
Согласно постановлению Кабмина, в приложении должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в приложении, — сказал Мстислав Баник.
Напомним, новый порядок взятия на воинский учет Кабмин утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу. Теперь становиться на воинский учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Сделать это можно будет традиционно, а можно через приложение «Дія», но пока неизвестно, когда начнет работу эта функция.
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