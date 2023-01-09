В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через «Дію»

Новый порядок взятия на воинский учет не предполагает, что повестки будут поступать через "Дію".

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію». В нашем плане работы пока нет таких задач, — сказал он.

Согласно постановлению Кабмина, в приложении должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в приложении, — сказал Мстислав Баник.

Напомним, новый порядок взятия на воинский учет Кабмин утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу. Теперь становиться на воинский учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Сделать это можно будет традиционно, а можно через приложение «Дія», но пока неизвестно, когда начнет работу эта функция.

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