Отобрал телефон и сумку с документами: в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку

5 января около 19.00 в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции, девочка возвращалась домой. Грабитель заметил ребенка, который вышел из автобуса, и стал угрожать ему. Затем отобрал у девочки сумку с документами и телефон и убежал.

На следующий день в ходе розыскных мер полицейские установили, что к преступлению причастен 54-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Его задержали. У грабителя изъяли вещи потерпевшей и вернули ей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи в условиях военного положения предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

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