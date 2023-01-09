На Днепропетровщине временно не работает линия «102»: как обратиться в полицию

Важная информация!

В Днепре и области временно не работает специальная линия «102».

В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области рассказали, как сейчас можно обратиться в полицию.

Пока можно звонить на эти номера:

(067) 854-74-32;

(067) 854-74-36;

(067) 854-74-38;

(050) 471-62-52;

(050) 471-62-53;

(050) 471-62-54.

Сохраняйте себе!

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку.

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