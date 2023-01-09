На Днепропетровщине временно не работает линия «102»: как обратиться в полицию

В Днепре и области временно не работает специальная линия «102».
В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области рассказали, как сейчас можно обратиться в полицию.
Пока можно звонить на эти номера:
Сохраняйте себе!
Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку.
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