В Днепре временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов

В Днепре не будут курсировать некоторые троллейбусы и трамваи.

В департаменте транспорта предупредили о приостановлении движения некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на трансформаторной подстанции, питающей контактные сети.

Так, 16 марта с 14 до 15 часов не будут курсировать троллейбусы №8, №9 и трамваи №12, №16.

Отметим, что сегодня трамваи, троллейбусы и маршрутки работают по обычному расписанию. Напомним, ранее в Днепре запустили новые коммунальные автобусы. Они курсируют в отдаленные районы города. Помимо этого, работу возобновила бесплатная маршрутка.

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