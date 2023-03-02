У Дніпрі знову курсує безкоштовна маршрутка

У Дніпрі курсує безкоштовна маршрутка від гіпермаркету.
З 1 березня відновили безкоштовні пасажирські перевезення до ТРЦ “Епіцентр”. Втім, рейсів менше ніж зазвичай, про це повідомила дніпрянка Ірина.
Безкоштовний маршрут працює для покупців ТЦ. У будні буде три рейси (раніше було 8), а на вихідних – 4. Автобус курсуватиме від гіпермаркету “Епіцентр” у Слобожанському, а зупинятиметься біля ТРЦ “Караван” та проспекті Миру, що на лівому березі.
Детальний розклад та перелік зупинок з’явилися на сайті гіпермаркету.
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