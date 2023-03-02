У Дніпрі знову курсує безкоштовна маршрутка

Безкоштовний маршрут працює для покупців ТЦ. У будні буде три рейси (раніше було 8), а на вихідних – 4. Автобус курсуватиме від гіпермаркету “Епіцентр” у Слобожанському, а зупинятиметься біля ТРЦ “Караван” та проспекті Миру, що на лівому березі.

Детальний розклад та перелік зупинок з’явилися на сайті гіпермаркету.